«Riforme sociali e sanitarie per un Regno Unito più prospero»: il discorso di Elisabetta alla Camera dei Lord – Il video

Il tradizionale “Queen’s speech” si è concentrato sulle misure di governo per risolvere la crisi pandemica e socioeconomica nel Paese

«Un Regno Unito più sano e prospero di prima del Covid». In una cerimonia diversa a causa della pandemia, la regina Elisabetta II ha illustrato gli obiettivi all’interno del programma di governo di Boris Johnson nel tradizionale Queen’s speech, il discorso che, in primavera o al termine di elezioni generali, apre la nuova sessione parlamentare a Westminster. «Per raggiungere gli obiettivi preposti il mio governo aumenterà le opportunità di tutto il Paese sostenendo lavoro, commercio e crescita economica così da affrontare l’impatto della pandemia sui servizi pubblici», ha dichiarato Elisabetta alla sua prima uscita pubblica dopo la scomparsa del Principe consorte Filippo. «Bisogna sostenere il programma di vaccinazione», ha aggiunto la sovrana assicurando riforme sociali ai Lord presenti nella Camera alta, «per proteggere la salute della nazione, ma anche provvedere a fondi addizionali per supportare il sistema sanitario nazionale nel contrasto all’obesità fino al miglioramento della salute mentale».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

