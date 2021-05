Non solo calcio, Stefan De Vrij suona Einaudi al pianoforte: l’esecuzione è magistrale – Il video

Stefan De Vrij ha dimostrato più volte sul campo di essere uno dei migliori difensori centrali in circolazione. I talenti del numero 6 interista, tuttavia, vanno ben oltre il campo da gioco. Il calciatore, reduce dalla vittoria scudetto con l’Inter, ha infatti postato sul suo account Instagram un video dove riproduce il brano Una Mattina dell’artista Ludovico Einaudi, traccia divenuta famosa anche grazie al successo del film Quasi Amici. Il post dell’olandese ha ricevuto tantissimi commenti: da ex compagni, come Robin Van Persie che prima lo ha sbeffeggiato e poi omaggiato, e dai tifosi, che lo hanno supplicato di pensare alla composizione del nuovo inno del club nerazzurro, per il quale sono in lizza diverse proposte come quella di Max Pezzali.

Video: Instagram/@stefandevrij

