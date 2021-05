Coronavirus, negli Usa stop alla mascherina e al distanziamento fisico per i vaccinati

Svolta nella gestione della pandemia da Coronavirus negli Stati Uniti. Tutti gli americani che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid e che dunque sono opportunamente protetti dal virus potranno smettere di indossare la mascherina e di rispettare la regola del distanziamento fisico dalle altre persone. A stabilirlo sono i Centers for Disease Control and Prevention, vale a dire la massima autorità sanitaria statunitense. Le nuove regole – che rappresentano una svolta decisiva nelle abitudini di comportamento degli americani, andate consolidandosi nell’ultimo anno – varranno sia per le situazioni all’aperto che in quelle negli edifici al chiuso. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dal Covid in tutto il mondo con 32.713.675 casi totali e 581.056 morti. La forte accelerazione nella campagna vaccinale è cominciata dopo l’insediamento del presidente americano Joe Biden. Il totale delle dosi somministrate è arrivato a quota 254.779.333. Ad aver ricevuto entrambe le dosi è il 33,6% della popolazione statunitense, vale a dire 110.874.920 persone.

