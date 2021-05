Arriva il contratto di rioccupazione: verso tre anni e mezzo di sgravi per chi assume under 36

Come confermato a Open da fonti del ministero del Lavoro, la misura sarà contenuta nel decreto Sostegni bis e sarà cumulabile con gli sgravi già esistenti per i giovani assunti a tempo indeterminato o stabilizzati

Verso tre anni e mezzo di sgravi contributivi per chi assume giovani under 36. Come confermato a Open da fonti del ministero del Lavoro, guidato da Andrea Orlando, nel decreto Sostegni bis troverà infatti spazio la definizione di un contratto di rioccupazione da applicare a tutti i settori. Sarà a tempo indeterminato, legato alla formazione e a un periodo di prova di massimo sei mesi, con sgravi contributivi al 100% che dovranno però essere restituiti al termine di tale periodo nel caso in cui il lavoratore non venisse assunto. Il contratto di rioccupazione non sarà riservato ai soli under 36, ma gli sgravi che lo strumento introduce saranno cumulabili con quelli destinati solo ai giovani e già a disposizione delle aziende.

Fino a quattro anni e mezzo di sgravi in otto Regioni

Ciò significa quindi che i sei mesi di sgravi potranno aggiungersi all’esonero contributivo del 100% già previsto per i datori di lavoro privati che nel biennio 2021-2022 assumono (o stabilizzano) giovani di età inferiore ai 36 anni. L’esonero dura oggi 36 mesi – aumentati a 48 mesi se l’assunzione avviene in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna – e ha un tetto massimo di 6 mila euro annui. Aggiungendo altri sei mesi si arriva quindi a tre anni e mezzo di sgravi, che diventano quattro e mezzo nelle Regioni menzionate sopra. L’obiettivo è mettere in moto un sistema che favorisca la ripartenza del mercato del lavoro dopo la crisi innescata dalla pandemia di Coronavirus e offra un’alternativa ai licenziamenti, il cui primo blocco scade il 30 giugno.

Turismo e commercio, possibili esoneri per chi non licenzia

Proprio per scongiurare il rischio di un’ondata di licenziamenti nei settori del commercio e del turismo, tra i più colpiti dagli effetti della pandemia, il decreto Sostegni bis potrebbe prevedere un esonero contributivo al 100% anche per i dipendenti di questi due settori che verranno riconfermati dopo la rimozione del blocco e la fine della cassa Covid, attesa nel mese di ottobre. La norma è stata proposta dal ministro Orlando e sarà oggetto di valutazione.

Contratti di solidarietà al 70% per le aziende che perdono il 50% del fatturato

Un’altra novità dovrebbe riguardare le aziende che accusano un calo del fatturato del 50%, indipendentemente dal settore di appartenenza. Potranno stipulare contratti di solidarietà che portano la retribuzione dei dipendenti al 70%, ma dovranno impegnarsi nella stipula dell’accordo a mantenere inalterati i livelli occupazionali. La misura, che comporta un sacrificio non indifferente per i lavoratori, dovrebbe interessare in particolare le aziende che dal 30 giugno avranno lo sblocco dei licenziamenti.

