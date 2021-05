Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: l’indice Rt scende a 0,86. Cala anche l’incidenza, nessuna Regione a rischio alto

L’atteso monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sulla pandemia di Coronavirus in Italia certifica la discesa dell’indice Rt e dell’incidenza dei casi positivi in rapporto alla popolazione. L’indicatore che misura la contagiosità dell’infezione è arrivato infatti a 0,86, in calo di 0,03 punti rispetto alla settimana precedente (0,89). L’incidenza è invece in discesa a 96 casi su 100 mila abitanti, rispetto ai 123 casi della scorsa settimana.

Quattro Regioni a rischio moderato

Passando alla situazione sul territorio, nessuna regione viene classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva. Quattro regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato: Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria (nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane). Tutte le altre sono a rischio basso. Due regioni (Molise 1.08 e Umbria1.03 ) hanno un Rt puntuale maggiore di uno, ma con il limite inferiore sotto l’uno.

In aggiornamento

Leggi anche: