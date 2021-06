L’indice Rt resta stabile: da 0,68 a 0,69 in una settimana. Tutti gli ospedali sotto la soglia critica – Il monitoraggio dell’Iss

Un lieve aumento fa passare l’indice Rt da 0,68 – dato della scorsa settimana – a 0,69. Secondo gli esperti della cabina di regia il nuovo dato rende ancora stabile l’indice di trasmissibilità delle infezioni da Coronavirus in Italia. Stando ai dati contenuti nella bozza di monitoraggio stilata dall’Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute, continua invece in modo netto la riduzione dell’incidenza, uno dei valori chiave per le decisioni sulle misure anti-Covid, che scende ancora a circa 16,7 casi ogni 100 mila abitanti aggiornato a ieri, rispetto ai 25 di 7 giorni fa. I nuovi dati verranno ufficializzati oggi, 18 giugno, nel pomeriggio.

La situazione nelle Regioni

Rischio basso per tutte le Regioni, fatta eccezione per tre territori: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Molise, che sono invece classificate a rischio moderato. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, nessuna Regione o provincia automa supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 6%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 688 – dato aggiornato all’8 giugno – a 504. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (6%).

