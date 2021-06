Coronavirus, continua la discesa dell’indice Rt: è a 0,68. Terapie intensive sotto la soglia di allerta in tutta Italia

È la quarta settimana consecutiva di calo per l’indice Rt in Italia. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale fatto dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute. Venerdì 4 giugno, il dato si attesta a 0,68, sette giorni fa era pari a 0,72. Diminuisce anche il dato relativo all’incidenza. La media nazionale è scesa a 32 casi di positività settimanali ogni 100 mila abitanti, mentre il precedente rilevamento dell’Iss segnalava 47 casi ogni 100 mila abitanti. In attesa della pubblicazione ufficiale dei dati sull’andamento della pandemia di Coronavirus in Italia – al momento al vaglio della cabina di regia – emerge ancora un dato positivo, ovvero quello relativo al tasso di saturazione delle strutture ospedaliere. L’occupazione – su scala nazionale – dei posti riservati ai pazienti Covid in terapia intensiva cala al 12%. Percentuale ancora più bassa per i ricoveri di persone infette nei reparti ordinari, pari all’11%. Entrambi i dati sono al di sotto della soglia di criticità fissata dal ministero della Salute.

Leggi anche: