Rai, polemiche per un servizio anti-Ue. L’ad Salini annuncia «provvedimenti». Meloni: «Si preferisce la censura al pluralismo» – Il video

Il servizio della discordia è andato in onda ieri sera nel corso di “Anni 20”. Anzaldi (Italia Viva): «Un attacco infondato all’Europa, lo porterò in Vigilanza»

Da poco passata la bufera per l’affaire Fedez-Concertone, ecco che in Rai scoppia di nuovo la polemica. Questa volta a fare infuriare i vertici del servizio pubblico sarebbe stato un filmato smaccatamente antieuropeista andato in onda ieri sera nel corso di Anni 20, il magazine settimanale di Rai2 condotto da Francesca Parisella. L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini sarebbe «furioso»; per quanto accaduto, secondo Ansa, sarebbero in arrivo «provvedimenti». Il servizio in questione criticava aspramente una serie di provvedimenti dell’Unione europea con toni sarcastici. «Cosa ci offre l’Europa per fine cena? Un gustoso biscotto alla farina di vermi. Un film dell’orrore? No, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo», così l’incipit del filmato della discordia. Al centro, il regolamento che ha recepito una proposta della Commissione che consente l’uso di vermi della farina gialli essiccati come nuovo alimento.

Fedeli (Pd): «Un condensato di fake news»

A chiedere un intervento urgente della dirigenza Rai c’è Michele Anzaldi, deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai. «Disinformazione, falsità, attacco infondato all’Europa proprio mentre ai vertici ci sono alte personalità italiane e l’europeismo grazie al governo Draghi è ormai condiviso da tutti in Parlamento», ha detto. «Chiederò alla commissione di Vigilanza – prosegue – di occuparsi del servizio trasmesso da Anni 20». La senatrice del Pd Valeria Fedeli, capogruppo dem in VIgilanza Rai, parla di un servizio «allucinante. Non trovo altri termini per definirlo. Un condensato di fake news di matrice anti europeista indegno non solo del servizio pubblico ma del giornalismo in generale. Adesso basta davvero!».

Meloni (Fdi): «Vogliono trasformarci nella Corea del Nord»

Diversa la posizione della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: «Il Pd grida allo scandalo e invoca il bavaglio contro la trasmissione Anni 20 per questo servizio sarcastico che osa criticare l’Unione Europa», scrive in un post su Facebook. «A quanto pare – per la sinistra – il diritto di critica è un privilegio riservato solo a chi la pensa come loro. Vogliono trasformarci nella Corea del Nord e la cosa più grave è che i vertici della Rai, il servizio pubblico pagato con i soldi degli italiani, piuttosto che difendere il pluralismo fanno sapere di essere pronti alla censura. Questa è la loro libertà di pensiero».

Leggi anche: