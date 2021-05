La bordata di Letta a Salvini: «Non vuol fare le riforme? Esca dal governo». Mano tesa a Conte: «Alle politiche alleati con il M5s»

Il leader della Lega non le manda a dire e intervistato da Repubblica lancia un chiaro attacco alle altre forze dentro all’esecutivo: «Non sarà questa maggioranza a riformare giustizia e fisco. La ministra Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e 5S, per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è dura».

È il segretario del Pd, Enrico Letta, a ricevere e rispondere alle parole di Matteo Salvini. «Se quella è l’intenzione con cui egli sta al governo credo che le nostre strade debbano rapidamente divergere. Abbiamo un approccio completamente diverso», ha dichiarato Letta all’Assemblea di Articolo Uno. «Questo governo – osserva – è qui per fare le riforme. Lo appoggiamo perché le riforme per gli italiani sono fondamentali anche per far sì che i soldi dalla Ue arrivino e siamo in condizioni di spenderli», conclude. «Se Salvini dice che non si fanno le riforme, Salvini tragga le conseguenze ed esca da questo governo, che è fatto per fare le riforme».

Il segretario del Pd apre poi alle alleanze per le prossime elezioni politiche e rivolgendosi a Leu e M5S dichiara: «Saremo parte di una proposta comune. Ne sono convinto. Potremo farlo perché siamo persone che sanno ascoltarsi, parlarsi, si stimano tra di loro. Questa è una marcia in più incredibile. Dobbiamo prometterci che lavoriamo a innaffiare insieme la nostra convivenza e la nostra lealtà reciproca che è la base per presentarci agli italiani».

