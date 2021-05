Ocasio-Cortez: «Definiscono “sfogo” il mio giudizio su Israele e l’apartheid. Lo sono anche i rapporti dell’Onu o solo le opinioni delle donne?»

«Gli Stati di apartheid non sono democrazie». Un tweet, quello di Alexandria Ocasio-Cortez, pubblicato il 16 maggio dopo una settimana di bombardamenti su Gaza, che ha suscitato diverse polemiche. La parola «apartheid» è sembrata un’espressione esagerata ad alcuni media, tra cui MSN, che ha definito il suo tweet uno «sfogo». E la deputata democratica statunitense ha risposto. «Quindi – ha twittato in risposta al profilo di MSN – anche le ricerche meticolose e scrupolose dell’Onu, dell’Human Right Watch e di B’Tselem (tra le più importanti ong nel mondo e in Israele) sono considerabili degli sfoghi? O è un termine che Msn riserva solamente alle deputate che citano nei loro articoli?».

Immagine di copetina: EPA/MICHAEL REYNOLDS

