Gaza, decine di attacchi nella notte: Israele bombarda la Striscia. Domani sciopero dei politici arabi nel Paese

Anche la notte scorsa decine di raid aerei hanno illuminato il cielo sopra la striscia di Gaza. Gli ultimi attacchi, come riferiscono alcuni media internazionali, sono stati «più pesanti, su un’area più ampia e sono durati più a lungo». A nulla sono valsi gli appelli a cessare il fuoco arrivati da più parti. Per il premier israeliano Benjamin Netanyahu il conflitto in corso «richiederà ancora del tempo». E dunque i caccia israeliani hanno continuato a sferrare nuovi attacchi verso i palestinesi che a loro volta hanno fatto partire nuovi razzi verso Israele.

Dall’inizio dei bombardamenti, ormai una settimana fa, almeno 197 palestinesi, tra cui 58 bambini e 34 donne, sono stati uccisi nella Striscia. Solo ieri sono stati contati 43 morti. Considerando anche l’offensiva nella West Bank, il totale delle persone palestinesi uccise sale a 218. I feriti, secondo la Wada, sono 1.235 a Gaza e 4.360 in Cisgiordania. E anche Israele ha comunicato le sue vittime: 10 morti, inclusi 2 bambini.

Appelli internazionali e scioperi

Oltre all’appello dell’Unione europea, dell’Onu e di Papa Francesco, in tarda serata è arrivato anche quello del segretario di Stato statunitense Blinken, che ha chiesto a entrambe le parti coinvolte di cessare le violenze. Un appello è giunto anche da Paesi come la Cina, la Tunisia e la Norvegia. Stamattina, 17 maggio, la leadership politica araba di Israele ha proclamato per domani uno sciopero generale «in la solidarietà con la Moschea al Aqsa a Gerusalemme e gli abitanti del quartiere arabo di Sheikh Jarrah nella parte est della città».

EPA/MOHAMMED SABER | Civili sotto le macerie a Gaza, 16 maggio 2021

L’Egitto di al-Sisi: «Faremo ogni sforzo per il cessate il fuoco»

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha chiesto la fine degli scontri fra Hamas e Israele, dichiarando di sperare in un «atto comune» che riporti la pace e che «metta fine con urgenza alla violenza e alle uccisioni». «Faremo ogni sforzo di mediazione», ha dichiarato al-Sisi secondo Al Arabiya. «C’è speranza in un atto comune che metta fine al conflitto». L’Egitto ha rapporti con Israele fin dal 1979 e, fino all’agosto scorso, era l’unico Stato arabo ad intrattenerli assieme alla Giordania (quest’ultima dal 1994).

«Almeno 55 raid israeliani nella notte»

EPA/MOHAMMED SABER | Civili palestinesi fuggono tra le macerie, 16 maggio 2021

Secondo quanto testimoniato dai reporter di Al Jazeera, la cui sede a Gaza è stata bombardata e distrutta sabato dall’aviazione israeliana, sono stati almeno 55 gli attacchi aerei sferrati nella notte da Israele sulla Striscia. Secondo i reporter, c’è stata a malapena «un’ora di pace», e i droni israeliani «volavano sopra la testa, controllando i cieli». Tra gli obiettivi ci sarebbero state diverse basi militari e della sicurezza nel territorio palestinese, ma anche alcune aree deserte a est di Gaza City.

Secondo quanto comunicato dall’esercito israeliano, sarebbero stati colpiti anche «15 chilometri della rete dei tunnel, detta ‘Metro’, di Hamas nel nord della Striscia». Il portavoce ha dichiarato che «l’attacco (35 bombe in 20 minuti, dicono i media, ndr) ha fatto parte di una più larga operazione dell’esercito per colpire in maniera significativa il sistema sotterraneo di Hamas». In città è stato bombardato anche un edificio di quattro piani, probabilmente evacuato prima dell’attacco. Le organizzazioni per la Palestina hanno lanciato una iniziativa globale per dedicare la giornata di martedì a manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo.

Immagine di copertina: EPA/MOHAMMED SABER

Leggi anche: