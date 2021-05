La memoria lunga dei fan di Battiato si ritorce contro Salvini, quando il leghista scrisse: «Grande artista, piccolo uomo»

Sono accorsi tutti. Politici, musicisti, amici, e chiunque abbia un profilo social a scrivere su Facebook, Twitter e Instagram un pensiero per Franco Battiato, il musicista e artista italiano scomparso oggi all’età di 76 anni. Lo ha fatto anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che in un post sui suoi account social ha ricordato il maestro: «”Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…”. Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco Battiato».

Parole che hanno fatto infuriare molti dei fan del musicista che sembrano non aver dimenticato le parole – ben diverse – che il leader della Lega aveva riservato otto anni fa a Battiato. Nel 2013, sempre tramite un post sui social media, Salvini aveva scritto: «Franco Battiato, grande artista ma piccolo uomo». Il commento era arrivato in replica a delle dichiarazioni fatte dallo stesso Battiato al Parlamento europeo, quando era assessore regionale alla Cultura in Sicilia: «Ci sono troie in giro in Parlamento che farebbero di tutto, dovrebbero aprire un casino». Il leader della Lega lo prese come un attacco personale e rispose – come solito fare – dai suoi profili social.

