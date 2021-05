Coronavirus, in Lombardia 22 decessi. In aumento il tasso di positività: 2,3% (ieri 1,9%)

Diminuisce il totale dei ricoverati ma sale leggermente il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 20 maggio

I decessi legati al Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 22. Ieri, i morti erano stati 25, mentre il 18 maggio se ne erano registrati 31. Il totale delle vittime sale così a 33.438. I nuovi casi positivi al Covid-19 non invece 1.003, trovati su un totale di 44.109 tamponi. Ieri se ne erano individuati 936 su 49.001 test. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, la Regione ha comunicato 1.755 persone attualmente ricoverate nei reparti ordinari (ieri 1.920) e 316 nei reparti di terapia intensiva (ieri 337), di cui 8 entrati nelle ultime 24 ore (ieri 4). Aumenta il tasso di positività: oggi è attorno al 2,3%, ieri 1,9%. Il numero dei dimessi e dei guariti sale a 758.880.

Immagine di copertina: ANSA/ MOURAD BALTI TOUATI

Leggi anche: