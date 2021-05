Dopo i Radiohead nasce a sorpresa The Smile, il nuovo progetto musiscale di Thom Yorke e Jonny Greenwood

Ai due si è unito il batterista jazz Tom Skinner. Il debutto del nuovo progetto della band britannica in occasione del Live at Worthy Farm di Glastonbury

Solo ieri, 21 maggio, i Radiohead hanno festeggiato i 24 anni dalla pubblicazione di Ok Computer, il terzo album che segnò il cambio di passo nella sperimentazione sonora della band britannica. Ma oggi, a sorpresa, Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno annunciato di aver creato un nuovo progetto con il batterista jazz Tom Skinner, che vede anche la collaborazione dello storico produttore dei Radiohead, Nigel Godrich. Il nuovo gruppo si chiamerà The Smile: un nome tratto dall’omonima poesia del poeta e scrittore britannico Ted Hughes.

Non è ancora chiaro che direzione prenderà il progetto di Yorke, Greenwood e Skinner. Né si sa se e quanto durerà. L’unica certezza è che debutta oggi, con una performance annunciata a sorpresa durante il Live at Worthy Farm di Glastonbury. L’evento, andato in onda alle 19 (ora italiana), sarà disponibile in replica domani sul sito dedicato all’evento del celebre festival britannico che, per ragioni legate alla pandemia da Coronavirus, è stato nuovamente cancellato.

