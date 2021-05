Maneskin scatenati a Rotterdam, come gli Azzurri nel 2006: arrivano in conferenza stampa cantando: «Poporoppopopopo» – Video

Il coro dal brano Seven nation army dei White stripes torna agli Eurovision dopo il trionfo azzurro ai Mondiali in Germania

La festa incontenibile dei Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision 2021 è esplosa in conferenza stampa, dove il gruppo italiano è arrivato intonando l’ormai mitico coro che aveva accompagnato gli Azzurri nella Nazionale italiana alla vittoria dei Mondiali di calcio in Germania nel 2006. Oggi come allora a soccombere è stata la Francia, come non manca di ricordare su Twitter anche Lapo Elkann.

Video agenzia Vista

Leggi anche: