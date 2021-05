Coronavirus, tremano le Olimpiadi di Tokyo: anche il quotidiano sponsor chiede che vengano cancellate. Oms, aumenta la diffusione della variante indiana: trovata in 60 Paesi

Il quotidiano Asahi Shimbun ha attaccato il governo giapponese chiedendo di cancellare i Giochi previsti a luglio perché rappresenterebbero una «minaccia per la salute pubblica». Aumentano i territori in cui si sta diffondendo la mutazione del Coronavirus scoperta per la prima volta in India

GIAPPONE

EPA/YUICHI YAMAZAKI | Il premier giapponese Yoshihide Suga

Il quotidiano giapponese Asahi Shimbun contro il premier Suga

A meno di due mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, il quotidiano giapponese Asahi Shimbun, sponsor dell’evento come media partner, ha chiesto la cancellazione dei Giochi olimpici, descrivendo l’evento come una «minaccia per la salute pubblica» a causa della pandemia di Coronavirus. In un editoriale, il quotidiano ha esortato il primo ministro nipponico Yoshihide Suga, «a valutare con calma e obiettività la situazione e optare per la cancellazione dell’evento di quest’estate», accusando i vertici del Comitato Olimpico Internazionale di essere «ipocrita e palesemente non in linea» con l’opinione pubblica nipponica. Secondo alcuni ultimi sondaggi, l’83% dei giapponesi non vuole che si svolgano le Olimpiadi. E molti temono che con l’arrivo di oltre 80.000 persone tra atleti, delegazioni olimpiche, funzionari, giornalisti e staff tecnico, le Olimpiadi di Tokyo rischiano di diventare un evento super-diffusore del virus.

OMS

EPA/SALVATORE DI NOLFI | Il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus

Sempre più diffusa la variante indiana nel mondo

Aumenta la diffusione della variante indiana nel mondo, secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità. Stando alle segnalazioni dei Paesi aderenti all’Oms, finora la mutazione scoperta per la prima volta in India è stata rilevata in 53 territori. Alle segnalazioni si aggiungono quelle arrivate all’Oms da fonti non ufficiali, che aggiungerebbero altri sette territori, per un totale di 60 Paesi.

Leggi anche: