Strage di Mottarone, le accuse della procura: «Evitato lo stop solo per soldi. Pene elevatissime per condotta sconsiderata»

Solo per soldi. Gabriele Tadini, capo servizio della funivia di Mottarone – fermato ieri, 26 maggio, all’alba -, lo ha ammesso nel corso dell’interrogatorio, la Procura di Verbania che indaga sulle cause della strage di domenica scorsa lo ha ribadito nel decreto di fermo: non era la prima volta che il sistema frenante di emergenza della funivia veniva disattivato e che «i blocca freni venivano deliberatamente e ripetutamente inseriti». Scelte «di cui erano stati ripetutamente informati» Enrico Perocchio e Luigi Nerini, rispettivamente direttore di esercizio e amministratore di Ferrovie del Mottarone – anche loro fermati -, che erano d’accordo con Tadini sulla decisione di manomettere l’impianto e rimandare gli interventi di manutenzione. Il fermo dell’impianto avrebbe infatti avuto «ripercussioni di carattere economico». Decisioni che sono alla base del crollo della cabina in cui hanno perso la vita 14 persone, e in cui un bambino, Eitan, è rimasto gravemente ferito.

Il decreto di fermo della Procura

I magistrati della procura di Verbania nel decreto di fermo che ha condotto in cella i tre sottolineano la «sconsiderata condotta» che «ha determinato» la «morte di quattordici persone e lesioni gravissime a un minore di cinque anni». Nel caso in cui fossero accertate le responsabilità, per ognuno la pena detentiva sarebbe «elevatissima». La Procura ha fatto anche presente che per gli indagati «sussiste il pericolo concreto» di fuga. I pm hanno aggiunto che i fatti contestati sono di «straordinaria gravità». I tre uomini hanno consapevolmente eluso «gli indispensabili sistemi di sicurezza dell’impianto di trasporto per ragione di carattere economico e in assoluto spregio delle più basilari regole di sicurezza finalizzate alla tutela dell’incolumità e della vita» dei passeggeri.

