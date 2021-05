Oggi l’Ema decide sul vaccino Pfizer agli adolescenti. Palù (Aifa): «In Italia via libera entro lunedì»

Già lo scorso 10 maggio la Fda statunitense aveva dato il via libera alla somministrazione dei vaccini anti-Covid di Pfizer per gli adolescenti. Sul fronte europeo, invece, la decisione relativa alle vaccinazioni della popolazione under 18 è attesa invece per la giornata di oggi. Con tutte le probabilità l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, chiamata a esprimersi sulle fasce d’età idonee alla somministrazione dei vaccini darà anch’essa un parere positivo. E qualora questo dovesse accadere, l’Italia sarà pronta a recepire le direttive europee entro lunedì 31 maggio. A confermarlo è il professor Giorgio Palù, presidente di Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco.

Palù: «Per i più giovani sono raccomandati i vaccini a mRna»

Palù ha sottolineato come esistano già delle indicazioni, in linea di massima: «C’è già un’età, ci sono già i vaccini e credo che oggi si completerà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Ci sono 8,5 milioni di adolescenti in questa fascia d’età». Di certo, la somministrazione dei preparati alle fasce di popolazione più giovane dipenderanno «dalla disponibilità dei vaccini». Per loro, prosegue il presidente di Aifa, «sono raccomandati i vaccini a mRna (Pfizer o Moderna)». Questa scelta, prosegue Palù è legata al fatto che «bambini e giovani adolescenti si infettano meno e trasmettono relativamente anche meno, perché hanno meno ricettori sulle cellule piteriali delle vie respiratorie superiori. Però abbiamo imparato che con le varianti del virus, che hanno un aumentata affinità per i ricettori e un maggiore indice di contagiosità, anche i bambini si infettano e possono essere una via di trasmissione quindi possono essere un importante serbatoio».

