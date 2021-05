Cancellare le Olimpiadi di Tokyo? Secondo gli esperti il Comitato olimpico non sta considerando tutti i rischi – Lo studio

Secondo il New England Journal of Medicine, l’Oms dovrebbe convocare d’urgenza un comitato di esperti per stilare un protocollo rigido

Se dobbiamo basarci esclusivamente su quanto emerso in seno alla Comunità scientifica sull’emergenza dovuta al nuovo Coronavirus, non dovrebbero esserci molti dubbi: le Olimpiadi di Tokyo 2021 sarebbe meglio rimandarle ulteriormente. L’ultima doccia fredda arriva dal New England Journal of Medicine, che ha pubblicato un articolo dal titolo «Protecting Olympic Participants from Covid-19 — The Urgent Need for a Risk-Management Approach». La pandemia non è finita – sottolineano gli autori dello studio – e i piani vaccinali non sarebbero a un punto tale da scongiurare un ipotetico disastro derivante da una competizione di simile portata. Inoltre, il Comitato olimpico non sembra tenere in considerazione i grossi rischi che un evento del genere comporterebbe. Stando ai ricercatori, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) dovrebbe convocare d’urgenza un comitato formato da esperti di sicurezza e salute sul lavoro, similmente a quanto accadde nel 2016 con le Olimpiadi in Brasile durante l’emergenza sanitaria dovuta al virus Zika.

I vaccini non basteranno

L’evento avrebbe dovuto tenersi nel marzo 2020, quando il Giappone contava 865 casi attivi, mentre nel Mondo se ne contavano 385 mila. La decisione di rimandare l’evento venne motivata anche dall’idea (o forse la speranza) che nel 2021 ci si sarebbe trovati in una situazione più controllata. Dopo 14 mesi, i casi attivi sono saliti a 70 mila e il Giappone resta in stato di emergenza sanitaria. In tutto il Mondo i casi di infezione attiva sono saliti a circa 19 milioni. Intanto si è aggiunto anche il problema delle varianti Covid di maggiore preoccupazione (VOC), da cui il Paese non sembra essere stato dispensato, dovendo affrontare l’arrivo dei primi casi di brasiliana e di una presunta variante autoctona.

Anche se Pfizer-BioNTech si è offerta di coprire gli atleti olimpici col proprio vaccino, non vi è garanzia del fatto che tutti risultino vaccinati prima delle competizioni, considerando anche che andrebbe gestito il periodo tra prima e seconda dose. Non è scontato infatti che diversi atleti rifiutino il vaccino, non tanto perché convinti dalle tesi no-vax, quanto per le voci riguardo a un presunto calo di prestazioni dovuto alla vaccinazione. Non tutti, inoltre, sono maggiorenni: per come sono organizzate le campagne vaccinali nel mondo, molti potrebbero essere tagliati fuori dalle somministrazioni. Si legge nello studio:

Sebbene diversi paesi abbiano vaccinato i loro atleti, gli adolescenti tra i 15 ei 17 anni di età non possono essere vaccinati nella maggior parte dei Paesi e i bambini di età inferiore ai 15 anni possono essere vaccinati in un numero ancora inferiore di Paesi. Di conseguenza, pochi atleti adolescenti, inclusi ginnasti, nuotatori e subacquei di 12 anni, saranno vaccinati. In assenza di test regolari, i partecipanti possono essere infettati durante le Olimpiadi e rappresentare un rischio quando tornano a casa in più di 200 Paesi.

Misure preventive difficili da attuare

Tutto questo al momento sembra contrastare con il CIO (Comitato internazionale delle Olimpiadi), che sembra propenso a non rimandare ulteriormente le competizioni. Ma se tamponare entro 48 ore da un volo un turista può avere statisticamente senso, non è detto che lo abbia per la partecipazione a un evento che potrebbe comportare innumerevoli interazioni incontrollate tra persone. Le misure preventive che si dovrebbero adottare non sempre sono compatibili con le esigenze sportive – e di questo esistono già precedenti avvertimenti che il CIO non sembra aver considerato. Si legge ancora nell’articolo del New England Journal Of Medicine:

Allo stesso modo, il CIO non ha ascoltato le lezioni di altri grandi eventi sportivi. Molte leghe professionistiche con sede negli Stati Uniti, tra cui la National Football League (NFL), la National Basketball Association e la Women’s National Basketball Association, hanno condotto stagioni di successo, ma i loro protocolli erano rigorosi e informati da una comprensione della trasmissione per via aerea, diffusione asintomatica e la definizione di contatti stretti.

Una scarsa valutazione dei rischi

Similmente, secondo i ricercatori, la valutazione del rischio non sembra rigorosamente tenuto in considerazione dal CIO, alla luce delle conoscenze scientifiche a disposizione. Non solo dal punto di vista degli atleti, ma anche delle migliaia di persone che andrebbero ad assistere all’evento. Come scritto nello studio:

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno entrambi riconosciuto l’importante ruolo dell’inalazione di particelle infettive nella trasmissione da persona a persona della SARS-CoV-2. Quando si pianifica un evento, il primo compito dovrebbe coinvolgere l’identificazione delle persone più a rischio di essere esposte e dei lavori, delle attività e dei luoghi per i quali l’esposizione sarà maggiore.

Foto di copertina: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Leggi anche: