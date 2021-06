«Danilo un esempio di chi lotta per la gente»: Beppe Grillo sponsor su Twitter del libro di Toninelli

Beppe Grillo torna a parlare di Movimento 5 Stelle e lo fa su Twitter. L’occasione è la pubblicazione del libro dell’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Nell’ultimo periodo, Grillo non aveva parlato direttamente del partito o dei pentastellati attraverso i propri account social e aveva affrontato, tra gli altri, temi come la questione ambientale e l’inquinamento da plastiche, postando tweet e link al suo blog. «Non tutti in politica sono uguali», ha scritto oggi il co-fondatore del Movimento, «Chi sono anche coloro che lottano per il bene della gente: ecco il libro del nostro Danilo Toninelli, in uscita oggi»

