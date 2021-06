Il film Nanni Moretti al Festival di Cannes: sarà l’unico italiano in gara

Un solo titolo italiano in concorso per la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Tre Piani di Nanni Moretti è l’unico film nella rosa della selezione ufficiale della manifestazione cinematografica francese prevista nei giorni dal 6 al 17 luglio. Il programma è stato annunciato questa mattina a Parigi. Altre speranze tricolori si concentrano ora su due sezioni autonome la cui line up sarà rivelata a giorni: la Semaine de la critique e Quinzaine des Realisateurs. Questa mattina l’attore e regista ha spiazzato tutti sui canali social pubblicando una breve clip in cui, accennando a un balletto, ha cantato sulle note del singolo di Mahmood, Soldi. Per farlo ha chiamato a raccolta le attrici del suo film – Margherita Buy, Alba Rohwacher, Elena Lietti, Denise Tantucci. Tutti intenti a prepararsi per «la sera della prima» scegliendo vestiti, truccandosi, controllando il papillon.

