Il grande e bellissimo mistero di Moretti che canta Mahmood nel giorno della presentazione del festival di Cannes – Il video

Per due anni, a causa della pandemia di Coronavirus, l’ultimo film di Nanni Moretti Tre Piani, ispirato all’omonimo romanzo di Eshkol Nevo, è rimasto parcheggiato. Ma ora che la pandemia sta veramente allentando la morsa, la pellicola con protagoniste Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti, Denise Tantucci e lo stesso Moretti è pronta per uscire nelle sale italiane il prossimo 23 settembre. Ma prima passerà dal Festival del Cinema di Cannes, come sembra svelare l’ultimo video pubblicato dal regista romano su Instagram. Sulle note di Soldi di Mahmood, con una piccola finestra di anticipo sui tempi dell’uscita ufficiale del cartellone del Festival cinematografico francese, Nanni Moretti conferma le indiscrezioni che lo davano per certo in concorso sulla croisette. Ignota, al momento la categoria in cui concorrerà. Per il regista e attore italiano sarà l’ottava partecipazione al Festival di Cannes, che l’ha visto anche vincere la Palma d’Oro nel 2001 con La stanza del figlio. Ma una domanda: perché è stata scelta Soldi di Mahmood? Lo sapremo presto.

Leggi anche: