Coronavirus, 102 decessi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende sotto l’1% (0,86%)

Il bollettino dell’8 giugno

Sono 1.896 i nuovi casi di Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione civile e del Ministero della Salute. Un dato in aumento rispetto a quello segnalato dal bollettino di ieri, quando erano stati 1.273. Gli attualmente positivi scendono: da 188.453 a 181.726 delle ultime 24 ore. Oggi, 8 giugno, si registrano in Italia 102 nuove vittime per Coronavirus. La curva subisce un aumento rispetto al numero segnalato dal monitoraggio di ieri, quando erano stati 65. Il totale di vittime da inizio emergenza arriva così a quota 126.690

La situazione negli ospedali

Sul fronte della pressione sanitaria il bollettino giornaliero registra 17 nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri 25), con un numero di persone ricoverate in rianimazione pari a 688 (ieri 759). Anche per i ricoveri ordinari si registra una diminuzione: oggi, 8 giugno, sono 4.685 le persone ospedalizzate nei reparti di area non critica, contro le 4.910 di ieri.

Tamponi e tasso di positività

I dati sui nuovi positivi arrivano alla luce di 220.917 nuovi tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Un’attività in ripresa rispetto a quella segnalata dal monitoraggio precedenti, quando i nuovi test eseguiti erano stati 84.567, 149.958 due giorni fa. Scende per la prima volta sotto lo zero il tasso di positività: dall’1,51% di ieri allo 0,86% delle ultime 24 ore.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: