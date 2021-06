Caso Saman Abbas, la paura nell’ultimo audio al fidanzato: «Ho sentito che dicono “uccidiamola”»

In un altro audio, sempre destinato al fidanzato, Saman aveva detto: «Se non mi senti per 48 ore rivolgiti alle forze dell’ordine»

L’audio non è in italiano. La voce di Saman Abbas però si sente senza nessuna interferenza. La trasmissione Chi l’ha Visto ha diffuso un messaggio audio della ragazza pakistana di 18 anni inviato al fidanzato: «Ho sentito che dicono uccidiamola, una cosa del genere». Una condanna a morte, già scritta. Una condanna che però la madre avrebbe cercato di dissimulare: «Non parliamo di te, ma di una ragazza che è scappata in Pakistan», le avrebbe detto. In un altro audio, sempre inviato al fidanzato, diffuso in questi giorni la preoccupazione di Saman sarebbe ancora più evidente: «Se non mi senti per 48 ore rivolgiti alle forze dell’ordine».

