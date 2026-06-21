Ritrovate in casa di uno zio le due sorelline scomparse a Civitella Alfredena

Le ragazzine sono state trovate in buone condizioni di salute

Le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, Sarah e Alisya, sono state ritrovate in buone condizioni di salute dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina. Erano in un’abitazione di proprietà di uno zio. A darne notizie i social del Tg1.

La casa dello zio materno si trova nel quartiere Rio Fresco, a Formia. Secondo quanto si apprende, l’appartamento è vicino a quello della madre delle due ragazze.

Le indagini

I carabinieri porteranno ora le due sorelle di 16 e 12 anni in una località protetta. A disporre le perquisizioni in tutto il Lazio Sud, all’inizio della settimana, era stato il procuratore della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci. Le due sorelle verranno affidate ad una casa famiglia del circondario di Cassino.

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