«Mi tocca cambiare vita, porca p***a, ci odiano tutti», altro video del ragazzo che rideva dopo lo scontro in cui è morta Sofia Barberi: «Me ne vado»

Il nuovo reel pubblicato dall'aeroporto di Malpensa prima di imbarcarsi, presumibilmente per l'Olanda. Nel tragico schianto ha perso la vita la 23enne Sofia Barberi, mentre all'amica Elena è stato amputato un piede

Nessun segno di pentimento, bensì l’ennesima provocazione affidata ai social prima di abbandonare il Paese. Il ragazzo di Ceriale, già finito nell’occhio del ciclone per aver girato e pubblicato un video che ha scatenato enormi polemiche subito dopo il drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita la 23enne Sofia Barberi, è tornato a farsi vivo su Instagram. Questa mattina ha condiviso un nuovo reel direttamente dall’aeroporto di Malpensa, mentre si accingeva a imbarcarsi su un volo di una compagnia low cost, diretto con ogni probabilità in Olanda. «Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia, remigrazione», dice, citando il generale Vannacci.

La provocazione: «Questo incidente mi ha rovinato la vita»

Nel video il giovane si riprende in primo piano con lo smartphone mentre sorride, commentando con assoluta leggerezza la decisione di lasciare l’Italia e citando esplicitamente le tesi del generale Vannacci: «Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia, remigrazione». Le immagini hanno immediatamente riacceso la bufera e l’indignazione sul web. Il ragazzo, anziché mostrare rispetto per il dramma o mantenere il riserbo vista la gravità dei fatti, ha continuato a focalizzare l’attenzione solo sulle ripercussioni che la vicenda sta avendo sulla sua persona.

«Meno male che prendo tutto sul ridere»

Nel prosieguo del filmato, il tono non cambia. Davanti all’obiettivo, mentre si avvia verso l’imbarco, il giovane si lamenta: «Mi ha rovinato la vita sto incidente». Poi continua, imprecando e mostrando totale distacco emotivo rispetto alla tragedia: «Mi tocca cambiare vita, guarda qua, porca p*****a. Meno male che prendo tutto sul ridere, se no qua…». Un atteggiamento che ricalca da vicino quello già mostrato nei minuti successivi all’incidente stradale nel Savonese, quando l’autore del video si era filmato sul luogo del sinistro mentre i soccorritori tentavano disperatamente di salvare i feriti, scatenando una condanna unanime.

Il tragico bilancio dello schianto

Sullo sfondo delle risate del giovane rimane il bilancio drammatico di una notte di sangue sulle strade liguri. Nell’impatto ha perso la vita la 23enne Sofia Barberi, deceduta a causa delle gravi lesioni riportate mentre si trovava a bordo di un motorino. Insieme a lei viaggiava l’amica Elena B., passeggera del mezzo, che ha riportato ferite gravissime ed è stata costretta a subire l’amputazione di un piede. Al volante della Fiat 500 che ha centrato lo scooter su cui viaggiavano le due ragazze c’era una 19enne neopatentata, che aveva ottenuto il documento appena tre mesi fa. Si è fermata subito dopo l’impatto e si è sottoposta agli accertamenti dei carabinieri: alcol e drug test hanno dato esito negativo. I militari le hanno comunque ritirato la patente e l’hanno denunciata per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime.