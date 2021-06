L’omaggio da brividi per Maradona in Copa America prima di Argentina-Cile – Il video

Un omaggio suggestivo per Diego Maradona è andato in scena ieri allo stadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro. Prima del fischio di inizio di Argentina-Cile in Copa America (finita 1-1), il tributo per il Pibe de Oro scomparso lo scorso 25 novembre ha ripercorso i momenti più emozionanti della sua carriera sulle note di Live is life in un gioco di luci e computer grafica realizzato ad hoc per il pubblico televisivo, visto che la partita si è svolta a porte chiuse per l’emergenza Covid.

Leggi anche: