Camilla Canepa, le verifiche dei pm sulla storia clinica della ragazza: sentiti i genitori, poi toccherà ai medici. Attesi i risultati dell’autopsia

Solo l’esame autoptico potrà far luce su che cosa ha provocato la morte di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni deceduta in seguito a una trombosi nove giorni dopo avere ricevuto il vaccino AstraZeneca a un open day a Sestri Levante il 25 maggio. I pm Francesca Rombolà e Stefano Puppo, coordinati dall’aggiunto Francesco Pinto, vogliono ricostruire la storia clinica della ragazza, verificare se fosse in cura, se avesse una malattia autoimmune (ipotesi finora smentita dai genitori) e se eventualmente sapesse di esserne affetta, ma anche se aveva detto di essere stata vaccinata al ginecologo che le ha prescritto le cure ormonali. Una tac fatta senza mezzo di contrasto, dimissioni il giorno dopo senza ulteriori accertamenti, mancato trasferimento all’ospedale San Martino di Genova dopo che la 18enne aveva lamentato cefalea e fotosensibilità. Sono questi gli aspetti su cui si concentrano i pubblici ministeri che oggi hanno sentito i genitori di Camilla. In seguito verrà ascoltato il personale medico che ha avuto a che fare con la giovane.

Intanto in mattinata i pm hanno incaricato i medici legali Luca Tatjana e Franco Piovella per l’autopsia che verrà eseguita nel pomeriggio di oggi 15 giugno. I risultati dell’autopsia, uniti all’analisi delle cartelle cliniche della ragazza acquisite negli ospedali di Lavagna e di Genova e il certificato anamnestico compilato prima della somministrazione del vaccino, oltre alle testimonianze dei medici che seguivano Camilla, dovrebbero aiutare a ricostruire il quadro di quanto è accaduto sul fronte medico. «Abbiamo piena fiducia nella procura e nei consulenti nominati. Il nostro consulente li affiancherà solo per fornire un contribuito all’accertamento dei fatti» , ha dichiarato l’avvocato Angelo Paone che assiste i genitori della ragazza. I funerali saranno celebrati domani alle ore 16 nella chiesa di S.Antonio a Sestri Levante (Genova). Ad officiare la messa funebre su richiesta dei famigliari sarà don Mauro Sapia, parroco di San Bartolomeo della Ginestra, che conosceva bene Camilla in quanto sia la comunione che la cresima erano avvenute in quella parrocchia.

Leggi anche: