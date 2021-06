Paura a Roma, bimba di due anni in bilico sul davanzale della finestra: salvata da due poliziotti – Il video

Attimi di panico nel quartiere di Primavalle, a nord ovest di Roma, dove una bambina di 2 anni ha rischiato di cadere dal davanzale della finestra dove si era arrampicata, nella casa dove abita. La piccola è stata salvata grazie all’intervento di due poliziotti accorsi sul posto dopo l’allarme lanciato da un passante che aveva notato la bimba in bilico. Per prestare soccorso i due agenti sono saliti sul tettuccio della auto pattuglia e, reggendosi uno sulle spalle dell’altro, hanno raggiunto la finestra e messo in sicurezza la bambina. Stando alle ricostruzioni del fatto, la madre era in casa e si era addormentata. Poco dopo è arrivato sul posto anche il padre, a cui è stata riconsegnata la figlia.

Video: Telegram/@FrittoMisto

Leggi anche: