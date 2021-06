Svolta sulle discoteche, il Cts dà via libera in zona bianca con il Green Pass. Ma ancora non c’è una data

Ingressi contingentati e solo con Green Pass: questa la ricetta per la riapertura delle discoteche in zona bianca presa dal Comitato Tecnico Scientifico. Il pool di esperti, tuttavia, non ha indicato una data utile per il ritorno all’attività delle sale da ballo: dovrà essere il governo a deciderla. La svolta è arrivata a margine dell’ultimo incontro. Tra le indicazioni che il Cts consegnerà al governo sono incluse le regole per poter accedere ai locali. Si potrà entrare in discoteca solo con il Green Pass, o con certificato di guarigione, di vaccinazione anti Covid o risultato di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso. Dopo l’ingresso i contatti dei clienti dovranno essere mantenuti per i successivi 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, come già accaduto la scorsa estate. Gli ingressi totali comunque saranno contingentati.

I dubbi di Costa

A parlare della riapertura delle sale da ballo, in precedenza, era stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Che ha detto di auspicare un approccio cauto e contraddistinto da una gradualità nella ripartenza del settore. «Mi auguro che le discoteche possano riaprire gradualmente entro i primi 10 giorni di luglio», ha detto ai giornalisti al punto vaccinale del PalaPrometeo di Ancona poche ore prima della decisione del Cts. «Credo che sia giusto dare ai gestori una data certa per la ripartenza, in questo senso la politica si assuma la responsabilità. Sulle discoteche», ha concluso, «non dobbiamo fare l’errore di pensarle solo come luoghi di divertimento, perché sono delle vere e proprie aziende, un comparto che conta 3 mila locali, 100 mila addetti e 2 miliardi di fatturato».

