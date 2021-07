Eriksen, l’Uefa lo invita a Wembley per la finale. Christian riappare sui social: la foto felice con il piccolo fan

Chissà se la sua Danimarca riuscita ad approdare a Wembley per giocarsi la finale di Euro 2020. In ogni caso lui potrebbe esserci. Christian Eriksen è stato invitato dalla Uefa a prendere posto nella tribuna d’onore dello stadio inglese per assistere, insieme alla sua famiglia, all’ultimo atto del torneo. Il fantasista danese, reduce dall’intervento al cuore con il quale gli è stato impiantato un defibrillatore, sta svolgendo alcuni esami medici per accertare le condizioni fisiche e lo stato post operatorio. Nei giorni scorsi il calciatore è ricomparso in pubblico dopo le foto in ospedale, in spiaggia a Tisvildeleje, sulla costa settentrionale della Danimarca. L’occasione è stata la richiesta di un bambino che gli aveva chiesto una foto. Una volta svolti le ultime analisi dopo le vacanze casalinghe, Eriksen è atteso a Milano entro le prossime due settimane.

