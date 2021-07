Terzo giorno in ospedale per Papa Francesco: «Ha riposato, ha fatto colazione e si è alzato per camminare»

«Sua Santità Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare. Il decorso post-operatorio è regolare. Gli esami di controllo di routine sono buoni». Queste le parole del direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l’intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon a cui è stato sottoposto domenica 4 luglio. Dovrebbe restare in ospedale, in tutto, per 7 giorni. Il Pontefice si trova in un piccolo appartamento al decimo piano del Gemelli dove c’è anche una piccola cappella in cui pregare. La stanza è la stessa in cui fu ricoverato Giovanni Paolo II per sette volte, la prima 40 anni fa dopo l’attentato.

Leggi anche: