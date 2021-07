Von der Leyen durissima contro Orbán: «Cambi la legge anti-Lgbtq+ o passeremo ai fatti»

Lo scontro tra Unione Europea e Ungheria si fa sempre più duro. Solo ieri, alcune fonti di Bruxelles ipotizzavano che la Commissione Ue avrebbe sospeso una valutazione positiva al Pnrr dell’Ungheria, ritenendo «insufficienti le misure di precauzione per evitare abusi nelle spese dei fondi». E oggi, a margine dell’intervento in plenaria al Parlamento europeo, la presidente Ursula von der Leyen ha riferito che durante il Consiglio europeo «i capi di Stato e di Governo hanno condotto una discussione molto personale ed emotiva sulla legge ungherese in cui l’omosessualità viene praticamente comparata e posta allo stesso livello della pornografia. Questa legge non serve a proteggere e tutelare i bambini, ma è un mero pretesto per discriminare. Questa legge è vergognosa». E la presidente von der Leyen ha lanciato un ultimatum al presidente ungherese Viktor Orbán: «Se l’Ungheria non aggiusterà il tiro, la Commissione Europea userà tutti i poteri ad essa conferiti a tutela e difesa dei Trattati».

Von der Leyen: «Già aperte 40 procedure d’infrazione contro la legge anti-Lgbtq+ dell’Ungheria»

«Dall’inizio del mio mandato – ha osservato von der Leyen – abbiamo aperto circa 40 procedure d’infrazione legate al rispetto dello stato di diritto e, se necessario, apriremo altre procedure». A detta di von der Leyen, infatti, la legge anti-Lgbtq+ «discrimina le persone sulla base dell’orientamento sessuale e va contro i valori fondamentali dell’Unione Europea. Noi non scenderemo a compromessi su questi principi», aveva già preannunciato la presidente del Parlamento Europeo. Ma lo scontro è aperto non solo con l’Ungheria. Von der Leyen ha infatti aggiunto che «l’Unione Europea non può restare a guardare quanto sta accadendo in Polonia, quando ci sono regioni che si dichiarano libere dagli Lgbtq+ e non lasceremo mai che parte della nostra società sia stigmatizzata a causa di quello che si pensa, dell’etnia, delle opinioni politiche o credi religiosi». E infine: «Non dimentichiamo che quando difendiamo parti della nostra società noi difendiamo la libertà di tutta la nostra società».

Foto in copertina: EPA/TOMS KALNINS

Leggi anche: