Monitoraggio Iss, l’indice Rt in crescita a 0,66. Aumentano i casi di variante Delta

L’incidenza dei casi di Covid-19 arriva a 11 ogni 100mila abitanti. La mutazione responsabile dell’incremento dei positivi come in altri paesi

L’indice di contagio Rt è in risalita a 0.66 rispetto allo 0.63 della scorsa settimana, mentre l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia arriva a 11 ogni ogni 100mila abitante rispetto ai 9 di sette giorni fa. Questi i dati contenuti nella bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’andamento dei contagi da Coronavirus in Italia ora all’esame della cabina di regia. E dove si parla anche della variante Delta in crescita: «Questa variante – si legge nel rapporto – sta portando ad un aumento dei casi in altri Paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi».

Il monitoraggio Iss del 9 luglio: indice Rt oggi in crescita

La bozza certifica il calo dei ricoveri e la discesa del numero di persone in terapia intensiva. Secondo la bozza del monitoraggio settimanale nessuna regione o provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 2%. Le persone ricoverate passano da 240 a 187. Quello delle aree mediche è anch’esso al 2%. I ricoverati passano da 1676 a 1271. Sono intanto otto le regioni o province autonome classificate a rischio moderato e 13 quelle a rischio basso. Tutte le regioni o provinve autonome hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno.

Leggi anche: