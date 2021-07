Coronavirus, almeno 120 ragazzi italiani bloccati in quarantena sull’isola di Malta

Sono tra 120 e 130 gli italiani attualmente bloccati a Malta in quarantena che si sono messi in contatto con l’ambasciata italiana. Circa 50 di loro sono già risultati positivi mentre tutti gli altri si trovano in isolamento dopo essere entrati in contatto con i compagni contagiati. Molti di loro sono studenti minorenni, solo alcuni hanno compiuto i 18 anni. Ieri l’ambasciata, sempre in contatto con i ragazzi, ha organizzato con le autorità un servizio di trasporto per portare tutti gli studenti all’alloggio Corinthia Marina, a Saint Julian, trasformato in un Covid hotel al quale, però, nessuno può avere accesso. Oltre ai giovani italiani, ci sarebbero anche ragazzi francesi e spagnoli. Intanto, si apprende che sono in arrivo ricette e farmaci per i minorenni italiani positivi al virus. Un intervento che è scattato grazie al comitato Cura domiciliare Covid-19 a cui ha chiesto aiuto la madre di uno dei ragazzi contagiati. «I giovani sono stati contattati dai medici volontari – ha spiegato il fondatore del comitato, l’avvocato Erich Grimaldi – i quali si sono attivati con i professionisti sanitari e farmacisti fino ad individuare quelli disposti a ricevere le ricette dall’Italia e consegnare i farmaci, dopo circa una settimana di isolamento senza alcuna terapia».

Foto in copertina: UNSPLASH

