Da «Come on England» a «We Kane be heroes» e il capitano inglese vestito da Giulio Cesare: Inghilterra-Italia vista dai tabloid inglesi

Oggi le prime pagine inglesi riportano il messaggio della Regina Elisabetta e spronano la nazionale al grido di «Come on England, for Queen and Country». C’è attesa e tensione sulla sfida con l’Italia: «È tempo di prendersi il nostro posto nella storia»

Ci siamo. È il giorno della finale degli Europei. Inghilterra e Italia scenderanno in campo questa sera a Wembley, con fischio di inizio alle 21. Su quel campo si giocherà la vittoria della nostra nazionale con un’Inghilterra carichissima, come mostrano le prime pagine dei tabloid inglesi. Si parte dal The Mail: «Come on England», si legge. E viene mostrato il messaggio di buona fortuna inviato dalla Famiglia reale ai calciatori inglesi. La Regina ha elogiato «lo spirito, l’impegno e l’orgoglio» della sua squadra in vista della finale di Euro 2020. Anche il principe William ha mandato i suoi migliori auguri all’Inghilterra in un messaggio che cattura «l’umore di una nazione nervosamente in attesa» di stasera.

THE MAIL | La prima pagina del tabloid inglese

«Per la Regina e per il Paese» scrive Sunday Express definendo «sentito »il messaggio della Regina. Al grido di «Come on England» anche il Daily Star Sunday scrive: «È ora di prendere il vostro posto nella storia». Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane, intanto, viene raffigurato come un Giulio Cesare vittorioso sulla prima pagina del giornale. Il fumetto recita: «Undici pizze all’ananas qui, per favore». Condimento tanto odiato dagli italiani.

SUNDAY EXPRESS | «Per la Regina e per il Paese»

DAILY STAR SUNDAY | Harry Kane come Giulio Cesare

«It’s coming home», un leone e la squadra in copertina. Così il Sunday People omaggia la nazionale inglese. E il titolone «Pride of England». Che per il Sunday Mirror si trasforma in «We Kane be heroes». A tutta pagina sul The Sunday Telegraph, invece, le parole della Regina.

SUNDAY PEOPLE | «Pride of England»

SUNDAY MIRROR | La prima pagina

THE SUNDAY TELEGRAPH | Le parole della Regina

