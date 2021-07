Euro 2020, ‘O tir aggir degli Eugenio in Via di Gioia è l’inno alternativo per la nazionale di Mancini – Il video

La nazionale di Roberto Mancini è arrivata a qualificarsi per la finalissima di Wembley contro i “padroni di casa” dell’Inghilterra, regalando via via perle che resteranno indelebili nella memoria dei tifosi italiani. Oltre alla teatrale gestualità portata in campo dagli Azzurri, degna di uno spin off calcistico del Supplemento al dizionario italiano di Bruno Munari, restano le gesta che han ispirato slogan, musica e canzoni. Eppure esiste già un inno ufficiale di Euro 2020. S’intitola We are the People, ed è stato scritto dal dj olandese Martin Garrix in collaborazione con Bono degli U2 e del collega The Edge. Un brano che poco s’addice a questa squadra nostrana, così nazional-popolare e parecchio folkloristica. E partita dopo partita, i ragazzi di Mancini han offerto parecchi spunti per raccontare (e ricordare) meglio, anche musicalmente, questo Europeo un po’ anomalo. Tra queste c’è O tir aggir, un omaggio al “tiro a giro” di Lorenzo Insigne, croce e delizia dei tifosi del Napoli e della nazionale. Il brano è stato composto dalla band torinese Eugenio in Via di Gioia sulla falsariga di ‘O Sarracino di Renato Carosone per la trasmissione Europei a casa The Jackal. E in una manciata di minuti riesce a unire tutti i tasselli che hanno condotto la nazionale italiana alla finale dell’Europeo, tra alti e bassi, ironia e dramma. Non manca peraltro una frecciatina all’inno ufficiale degli Europei, il cui ritornello è risultato molto simile a quello di Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari. Ma a prescindere dal risultato della finale c’è chi chiede che questo diventi quantomeno l’inno ufficiale degli Azzurri per questo Europeo. Certo, il finale – per ora – resta aperto. Ma chissà.

Il testo di O tir aggir degli Eugenio in Via di Gioia

Europeo interessante

Dalla Russia a Roma Nord

Come un circo itinerante

La variante, l’Amarcord

Tutti in giro per l’Europa

Oggi siamo in Inghilterra

Tutti in giro per l’Europa

Emissioni di gas serra

Donnarumma, Di Lorenzo,

Bonucci, Chiellini,

Barella, Jorginho,

Verratti, Pessina,

Chiesa, Immobile,

Insigne facci un gol

Insigne, Insigne, Insigne

Poroporopopo

‘O tir aggir, ‘O tir aggir

Bellu campione

Io ti raggiro, Io ti raggiro

Come Bono che ha copiato Ringo Starr

Italia Turchia? 3 a 0

Italia Svizzera? 3 a 0

Contro il Galles? 1 a 0

Ottavi di finale? 2 a 1

Quarti di finale? 2 a 1

Semi con la Spagna?

Ai rigori abbiamo vinto

‘O tir aggir, ‘O tir aggir

Bellu campione

Io ti raggiro, Io ti raggiro

Come Bono che ha copiato Ringo Starr

Marchisio mai banale

Con Luca Toni a commentare

Anche i Jackal su Rayplay

Ma gli danno meno sghei

Spinazzola torna presto

Senza te mi sento perso

Ciro Immobile? Sta piangendo

Fanno gol? Mai stato meglio

Mica siamo la Turchia

La Polonia, l’Ungheria

Ma nemmeno siam campioni

Da trilioni di trilioni

Ma mi manca un po’ il respiro

Quando arriva

‘O tir aggir, ‘O tir aggir

Bellu campione

Io ti raggiro, Io ti raggiro

Come Bono che ha copiato Ringo Starr

(Siamo in finale!)



