La band bergamasca, dopo aver macinato migliaia di chilometri e centinaia di concerti sui palchi più disparati (sagre, pub, fiere, ma anche Concerto del Primo Maggio 2019), continua la sua costante ascesa e si prepara ad affrontare forse il palco più lontano dalla loro profonda identità: quello di Sanremo 2020.

Perché i Pinguini Tattici Nucleari sono sempre stati lontani dalle luci scintillanti e glamour dello showbiz, ma anche dai grandi centri della musica italiana, vivendo loro nella provincia di Bergamo. «Non pensate al trittico sesso, droga e Rock’n’roll. Il vero trittico è Autogrill, sudore e partiture», dicevano a Open dopo il Concertone in Piazza San Giovanni a Roma.

La loro presenza a Sanremo forse rappresenta il miglior esempio della rivincita dei giovani della provincia italiana, e del lungo processo per uscirne, senza però quasi riuscire ad abbandonare quel carico di insicurezze che la vita di provincia istilla rispetto alla vita nella città.

La band porta sul palco dell’Ariston un brano, Ringo Starr, che, metaforicamente, ingloba lo stato d’animo dei giovani lontani dalle grandi città, con la loro vita che sembra essere “niente di speciale” e che scorre incessabile all’ombra dei grandi centri protagonisti.

I Robin dietro i Batman, i Ringo Starr dietro i John Lennon e i Paul McCartney, la provincia dietro la metropoli. Ma se alla fin fine andasse comunque bene così? Ringo Starr potrebbe rivelarsi una sorpresa e un piccolo gioiellino (e forse anche tormentone) di questo settantesimo Festival, specialmente per i più giovani.

A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene

Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene

Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all’eredità

Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto tipo andando in Africa

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Tu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh eh

E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me fingo,

Che i migliori alla fine se ne vanno sempre e che cosa rimane? Ringo.

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Ringo, Ringo, Ringo, Ringo

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

Uooh oooh