Le Vibrazioni tornano per la seconda volta sul palco del Festival di Sanremo. La prima è stata nel 2005 con Ovunque andrò, da due anni comunque il gruppo milanese guidato da Francesco Sarcina si è fatto conoscere con il singolo Dedicato a te al quale ha seguito l’album di esordio Le Vibrazioni.

Esordio che sarà disco di platino, con una serie di singoli di successo come Vieni da me, Sono più sereno, ed E se ne va, che sarà inserito nella colonna sonora del film di Federico Moccia Tre metri sopra al cielo.

Per cinque anni, tra il 2012 e il 2017, il gruppo ha preso una pausa dalle scene, per dare spazio a progetti individuali. Già un anno prima dello stop, Sarcina, frontman e principale autore dei loro brani, aveva tentato la strada da solista. Il cantante si concede anche un giro in gara a Sanremo 2014 con i brani In questa città e Nel tuo sorriso, piazzandosi al decimo posto.

Dal 2017 le Vibrazioni tornano alla formazione originaria. Con Sarcina si ritrovano il bassista Marco Castellani, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi e il batterista Alessandro Deidda. Sono loro a dare vita al quinto album, “V”, al quale seguiranno nuovi singoli come Amore Zen, e Pensami così. Nell’estate del 2019 pubblicano L’amore mi fa male. A Sanremo presentano il brano Dov’è.

Cerco di capire quello

Che non so capire

Fuori vola polline

E ho creduto fosse neve

E non mi sento contento

Chissà se poi sono io

Quello allo specchio.

Cerco dai vicini

La mia dose giornaliera

Di sorrisi ricambiati

Per potermi poi sentire

Socialmente in pace

Con il mondo e con il mio quartiere.

Chiedimi se dove sto

Sto bene

Se sono felice

Chiedimi qualsiasi cosa

Basta che mi dici

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

Cerco di sentire quello

Che non so vedere

La mia solitudine

È sul fondo di un bicchiere

D’acqua che m’inviti a bere

Ho sete di stupore

Mi puoi accontentare?

Chiedimi se sono fuori posto

In questo posto

Chiedi tutto basta che qualcuno

Mi risponda adesso

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

E rimango già qui, rimango così e

E non ci penso più

Ho una clessidra ferma al posto del cuore

E un piano alto dove puoi vedere tutto

Rimango così, rimango così e

E non ci penso più

E allora chiedimi se sono fuori posto

In questo posto

Chiedi tutto basta che qualcuno

Mi risponda adesso

Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è

La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è

Dov’è dov’è dov’è

Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai

Il cielo rosso, l’orizzonte

E l’odio arreso al bene

Dov’è

Mi chiedo dov’è.

Cerco di capire quello

Che non so capire

Fuori vola polline

Eppure sembra neve