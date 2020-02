Leo Gassmann ha vinto Sanremo giovani 2020 nella categoria “nuove proposte”

Leo Gassmann è il vincitore della categoria “nuove proposte” di Sanremo 2020. Il 21enne, con il suo brano Vai bene così, ha battuto nella finalissima la 16enne Tecla Insolia.

Figlio d’arte, ha portato in gara un brano delicato ed emozionante, incentrato – come da Gassmann jr stesso dichiarato in conferenza stampa – «una canzone sull’accettazione personale», nel tentativo di «dare forza alle persone che non riescono ad accettarsi per gli errori che hanno commesso nella vita».

«Solo in questo modo – ha successivamente raccontato Gassmann jr in un’intervista a VelvetMag – le persone che hanno perso le speranze possono colmare quel vuoto che gli impedisce di apprezzare tutto quanto di bello la vita è in grado di offrire».

Insomma, Leo Gassmann è una giovane e fresca promessa della musica italiana che ha dimostrato che l’esser “figli di” non sempre basta, e anzi, a lui non basta. Bisogna saper lavorare con costanza e perseveranza per raggiungere i risultati e saper anche lottare contro i preconcetti delle persone, per affermare la propria bravura. Una bravura che c’è, così come una brillante carriera all’orizzonte.

La reazione di papà Alessandro

