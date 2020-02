Fresco di vittoria dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso è stato catapultato come esordiente nella categoria Big di Sanremo 2020, dove porterà il brano Il sole ad Est. Ma il programma di Canale 5 non è stata la sua unica partecipazione a un talent.

Già nel 2010, quando aveva solo 13 anni, Urso aveva partecipato programma canoro di Antonella Clerici Ti lascio una canzone, lo stesso che lanciò Il Volo. Urso andrà a coprire la quota dei “tenorini” del Festival di quest’anno, forte anche del televoto da parte dei giovanissimi (e non) ascoltatori di Amici.

A metà tra la lirica e il pop, spesso è al centro di critiche per essere un “giovane vecchio”. Ma a tutto ciò lui risponde: «Troppe volte mi sono sentito dire che il mio genere è antico e passato. Invece credo che, per fortuna, esistono delle canzoni che vanno al di là del tempo e delle mode».

Le onde che portano navi per mare

E lontano lo sguardo di un faro

Tra noi e il divenire

È un lento fuggire

Le luci di casa mi sembrano stelle

Su terre che han voci materne

Nel mio scomparire

Se ne vanno a dormire

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Sarò navigante tra nuvole e vento

Vedrò all’orizzonte i confini del mondo

In cui tu sei il mio tempo

Guardi nel blu mentre vola un pensiero

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te