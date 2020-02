Erano 48 anni che Rita Pavone non tornava sul palco del Festival di Sanremo. All’Ariston ci arrivò la prima volta nel 1969 con Zucchero, in un periodo critico per la sua carriera, dopo che il suo matrimonio con il cantante Teddy Reno, molto più anziano di lei e con un figlio da una precedente relazione, aveva creato scandalo e un certo distacco con il suo pubblico.

Nei cinque anni precedenti, però, il fenomeno Pavone era esploso con successi in Italia e all’estero, da La partita di pallone, passando per Come te non c’è nessuno, fino all’interpretazione nello sceneggiato televisivo Il giornalino di Gian Burrasca, diretto da Lina Wertmuller.

Il riposo negli anni ’90, tra apparizioni tv e in teatro, si interrompe con la conduzione di un varietà in vecchio stile tra il 2000 e il 2001 su Canale 5, I ragazzi irresistibili. Cinque anni dopo, Pavone annuncia il ritiro dal mondo dello spettacolo. Ma non dall’impegno pubblico: naturalizzata svizzera, si candida al Senato per la circoscrizione Estero con la lista “Per l’Italia nel mondo” di Mirko Tremaglia, ma non viene eletta.

Negli ultimi anni, le sue prese di posizione sui social in merito a temi come l’immigrazione e il cambiamento climatico, le sono valse l’etichetta sempre rifiutata di “sovranista”. Polemiche che l’hanno spinta a sospendere i messaggi “politici” sui suoi canali social, in vista del ritorno al Festival di Sanremo con il brano Niente (Resilienza 74).

Niente, qui non succede proprio niente

E intanto il tempo passa e se ne va

Meglio cadere sopra un’isola o un reality che qualche stronzo voterà

Niente, adesso non ricordo niente

Fammi sentire che sapore ha

E la mia testa sul cuscino certe notti vuoi sapere quanto male fa

Male fa, male fa (and I like it, I like it)

Male fa, male fa (yes I like it, I like it)

Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi

Resto qui nel fitto di un bosco

E il tuo vento non mi piegherà

Qui non succede proprio niente

Pensavo

Che ad ogni seme piantato corrispondesse un frutto

Dopo ogni fiato spezzato ricominciasse tutto

Che la parola di un uomo valesse oro e invece

Trova un amico ma non toccargli il tesoro

Niente, non ci ho capito proprio niente

Ma anche l’orgoglio si rimargina

Picchia più forte, non lo vedi che sto in piedi

Non ti accorgi che non servirà

Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi

Resto qui nel fitto di un bosco

E il tuo vento non mi piegherà

I love you, I love you, I love you, I love you, I love you

I love you.

Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi

Resto qui nel fitto di un bosco

E il tuo vento non mi piegherà

Mai più

Il vento non mi piegherà mai più

Il vento non mi piegherà

Qui non succede proprio niente