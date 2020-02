Enrico Nigiotti è alla sua terza presenza sanremese, dopo quella del 2015 tra le Nuove Proposte e quella del 2019 con Nonno Hollywood tra i Big. In passato il cantautore è passato anche dai due talent musicali per eccellenza: prima Amici di Maria De Filippi e poi da X Factor.

Quest’anno il cantautore livornese si presenta al Festival con Baciami adesso che, come si intuisce inequivocabilmente dal titolo, parla d’amore. Un amore sospeso, volatile, complesso che solo in un bacio può esprimere tutta la sua potenza e sostanza reale.

Sembra sempre inverno

Oggi è un mese che non so… non riconosco

Ci ringhiamo da lontano come i cani,

E ci pensiamo ancora più vicini

È così

È così… è così… è così

Che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui

È così

È così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Sembra sempre inverno

Questo cielo che fa buio troppo presto

Questo senso di buttarci troppo sale

Questa voglia… voglia di sapore

È così… è così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente

E senza dire niente baciami adesso

Baciami, baciami… baciami adesso

…Che poi fa buio presto…