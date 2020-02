Il primo successo di Irene Grandi è arrivato proprio con Sanremo, nel 1994, quando vinse nella categoria con il brano Fuori. Pubblica quindi il primo album scritto con Lorenzo Ternelli, in arte Telonio, con due brani scritti per lei da Jovanotti ed Eros Ramazzotti.

È però l’anno dopo, a 25 anni, che la cantante toscana esplode con In vacanza da una vita, tra i suoi singoli più popolari. La sua carriera decolla con Dolcissimo amore, Bum bum e Bambine cattive. Accompagna Pino Daniele in tournée, con il quale incide il duetto di Se mi vuoi.

Il cambio di passo arriva nel 1999 con Verde, rosso e blu, nel quale cerca uno stile molto più personale, mantenendo salde le sue radici rock ma più aperto al pop melodico. Torna a Sanremo nel 2000 e si piazza al secondo posto con La tua ragazza sempre, scritta per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

I due comporranno per lei nel 2003 un altro singolo di grande successo come Prima di partire per un lungo viaggio. Autori che torneranno nel suo brano in gara nell’edizione 2020, dove Irene Grandi propone Finalmente io.

Il testo di “Finalmente io” di Irene Grandi

Perdo le chiavi di casa

E perdo quasi ogni partita

Gli amori miei buttati alla rinfusa

Non mi ricordo mai dove li metto

Gettati con la lista della spesa nell’ultimo cassetto

Disordinata come una risata

E anche più viva della vita

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Perdonami adesso oppure è lo stesso

Io son fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!

Ok… ok! Se vuoi ti chiedo scusa

Anche se non mi va

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilità

Se sono nervosa se sono confusa

Se non ti ho mai detto di sì

Se vuoi fare sesso

Facciamolo adesso

Qui

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Facciamolo adesso… oppure è lo stesso

Io sono fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento uno schianto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!