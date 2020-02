Assieme a Mahmood, Achille Lauro è stata la rivelazione del Festival 2019. Primo trapper (ma ormai svincolato dalla trap) a salire sul palco dell’Ariston, Lauro anche quest’anno promette scintille, tra svolte mistiche francescane, improvvisazioni artistiche in piazza e chissà a Sanremo cosa combinerà e scombinerà, magari. Quel che è certo è che Achille Lauro, rispetto all’anno scorso, in continuo rinnovamento artistico, abbandonerà le vesti della rockstar maledetta che si interrogava sui dubbi e sul disagio di un’intera generazione.

Quest’anno Achille Lauro si presenta in gara con Me ne frego (che non ha nulla a che vedere con citazioni fasciste) e con un brano molto più intimo, ma sempre ricco di chitarroni rock, che ruota attorno al tema delle relazioni amorose tossiche, in cui il protagonista sa di essere usato e in cui si sente truffato e preso in giro, ma al contempo ammette di non riuscirne a far a meno.

E se Patty Pravo ne La bambola era riuscita a dire «No» a una simile relazione tossica, Achille Lauro sembra viaggiare sulle montagne russe dei sentimenti, tra consapevolezza di non esser corrisposto e il timore – non esplicitato – di porre fine a una relazione a senso unico nell’attesa di riuscire a provare ancora qualcosa di così intenso per un’altra persona, anche se in un rapporto più sano.

Il testo di “Me ne frego” di Achille Lauro

Sì

Noi sì

Noi che qui

Siamo soli qui

Noi sì

Soli qui

Fai di me quel che vuoi sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Ci son cascato di nuovo

Tu sei mia

Tu sei tu

Tu sei più

Già lo so

Che poi lì

Che non so più

Poi chi trovo

Chi trovo

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È instabile

Fragile

È una strega

Solo favole

Favole

A far la scema

È abile

Agile

Quel modo

Insospettabile

O mio Dio sì

Lei

Che dice a me

Voglio te

Ma vuole

Quello che non sa di sé

Dai

Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te

Si perché

Per un capriccio

Lo sai

Che è così

Non si può non si può

Come no

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È una vipera in cerca

Di un bacio

Che poi

Le darò

Io sempre in cerca

Di quello che ho perso

Perdendo

Le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te

Che non so

Così mi prendo anche un piccolo pezzo

Di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

Ne voglio ancora