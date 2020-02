Sanremo, Fiorello e Ferro abbraccio durante le prove: pace fatta?

Alla vigilia della quarta serata del Festival di Sanremo Fiorello mette a tacere la polemica scatenatasi con Tiziano Ferro. Durante le prove tecniche all’Ariston, lo showman e il cantautore hanno posato per una foto insieme.

Un gesto che sembra archiviare due giorni di tensione dopo che Ferro aveva lanciato l’hashtag #fiorellostattezitto causando il malumore dello showman, in particolare per i commenti degli haters che si erano scatenati subito dopo sui social.

Nelle scorse ore Fiorella aveva raccontato di aver ricevuto una valanga di insulti sui social: «Tiziano Ferro tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso, ed è vero. Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore».

Durante la consueta conferenza stampa di giornata, Amadeus aveva glissato su una possibile presenza sul palco insieme a Fiorello e Ferro: «Non so se e quando saremo tutti e tre insieme».

«Questo – aveva aggiunto – è per me il Festival dell’imprevedibilità. Aspetto di saperlo da loro». Al microfono di Vincenzo Mollica, Fiorello aveva lanciato nei giorni scorsi dal Tg1 l’idea di duettare con Ferro, nella serata finale del Festival, su Finalmente tu, la canzone presentata in gara nel ’95.

