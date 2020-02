Sanremo 2020, Morgan accusa Bugo: «Uno sciacallo, voleva liberarsi di me»

Colpo di scena al Festival di Sanremo: Bugo e Morgan vengono squalificati per defezione. A esibizione iniziata del brano “Sincero”, Morgan cambia il testo, stravolge le parole iniziali con una sottile critica nei confronti dell’altro cantante che, intanto, infastidito, abbandona l’Ariston . «Lui voleva liberarsi di me, io invece mi sono liberato di lui e l’ho fatto con le parole», ha detto l’ex giudice di X Factor in un’intervista a Repubblica.

Morgan cambia così il testo di “Sincero”

E infatti «le buone intenzioni e l’educazione/ Buongiorno e buonasera» sono diventate «le brutte intenzioni e la maleducazione/ la tua brutta figura di ieri sera», probabilmente riferito all’esibizione trasmessa nella puntata del Festival dedicata alle cover. E ancora: «L’ingratitudine la tua arroganza/ fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa», «certo disordine è una forma d’arte/ma tu sai solo coltivare invidia/ ringrazia il cielo se sei su questo palco/ rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io».

«Non mi sarei mai aspettato che un gesto di bontà da parte mia sarebbe stato ricambiato con una situazione di sciacallaggio. Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha caricato a molla contro di me», ha spiegato Marco Castoldi (in arte Morgan) che, quando parla di «bontà», si riferisce al fatto che «senza di lui Bugo non avrebbe fatto Sanremo»: «È stato lui a chiedermi di fare un pezzo per andare a Sanremo. Sarei stata la persona che gli avrebbe permesso di fare il Festival».

Cosa era accaduto prima

Una situazione che, a detta del cantante, nelle ultime ore era diventata insostenibile: «Hanno cominciato a torturarmi e a caricare Bugo contro di me. Io ho provato a chiedergli perché e lui ha un certo punto ha addirittura smesso di parlarmi da solo, è arrivato al punto di voler presente il suo manager a ogni nostro incontro, io ho cercato di appianare la situazione, ho scritto messaggi, tentato in tutti i modi, ma alla fine tutto si è rotto».

«Ieri è stata un’odissea – continua Morgan -. Mancanza di prove, problemi con l’orchestra, arrangiamenti sbagliati e scomparsi, ma alla fine io faccio un’impresa eroica e riusciamo ad andare in scena. E lì Bugo prende il microfono e, senza badare a quello che era previsto e concordato anche con la regia, va davanti, sul proscenio e canta tutta la canzone, non solo il pezzo che doveva cantare lui, fa la strofa e il ritornello. Come quei dilettanti che vogliono andare avanti a tutti per farsi notare e fare i protagonisti. È stato un gesto di sfida nei miei confronti, un affronto che ha fatto a me».

La contromossa di Morgan

Ieri sera «lui era arrabbiato, era alterato con me, ho capito che era vero quello che già avevo pensato nel pomeriggio con il problema delle prove: lui voleva liberarsi di me. Ma allora ho pensato a una contromossa», ovvero quello di farne una versione karaoke «come lui ha rovinato la canzone di Endrigo».

«Ho preparato dei fogli con su scritto il testo del brano e volevo darli in mano alle persone in platea per farlo cantare a tutti, crearne una versione gioviale e collettiva, mettere la canzone in mano alle persone. Ma pochi minuti prima di andare in scena ho pensato che la gente la canzone l’aveva sentita una volta sola, non la sapeva, non avrebbe potuto cantarla e quello che avevo immaginato non sarebbe riuscito. Quindi, pochi minuti prima di salire in scena, ho cambiato il testo, l’ho finito sulle scale dietro al palco. Il testo è mio, l’ho scritto io e io lo cambio come voglio».

Bugo, che era all’oscuro di tutto, all’improvviso, quando era già sul palco dell’Ariston di Sanremo, si è trovato davanti a un testo modificato (e critico nei suoi confronti). «Sì, ho preso il testo originale e ne ho invertito il senso, ho semplicemente messo un sensore negativo e gliel’ho cantato. Lui si è spaventato ed è andato via. Ma poteva coglierne l’ironia», ha concluso Morgan.

Cosa succede adesso

Bugo e Morgan sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020, ma non si esclude che la direzione del Festival possa consentire a Bugo un’esibizione come solista nella serata della finale. «Morgan aveva firmato una liberatoria in cui si impegnava a non insultare la Rai e altri, quindi non capiamo perché sia stato squalificato anche Bugo. Sulla follia altrui non abbiamo gestione», ha precisato Valerio Soave di Mescal, l’etichetta del cantautore di Novara.

