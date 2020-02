Sanremo 2020, serata finale. Fiorello show: «La Rai ci ha chiesto il bis». Diodato guida la classifica provvisoria

La serata finale della settantesima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo 2020 comincia con l’inno d’Italia eseguito dalla Banda dell’Arma dei Carabinieri diretta dal Maestro Massimo Martinelli. In questo festival dedicato, nel bene e nel male, alle donne, sul palco dell’Ariston si parla ancora una volta di femminicidi, con Amadeus che accoglie Cristiana Capotondi, attrice e dirigente sportiva italiana.

Nella classifica provvisoria delle prime quattro serate si piazza per il momento al quinto posto Piero Pelù con la sua Gigante, al quarto ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, e prima di loro, al terzo posto Le vibrazioni con Dov’è. Al secondo posto Francesco Gabbani con Viceversa e in testa alla classifica Diodato con la sua Fai rumore.

Il primo cantante a esibirsi e Michele Zarrillo con la sua Nell’estasi e nel fango, seguito da Elodie con il brano Andromeda.

Ospiti

Mentre la prima ospite del padrone di casa, Amadeus, è una Mara Venier in splendida forma: scende le scale dell’Ariston togliendosi i tacchi a spillo e scherzando sul finto Ghali ieri ruzzolato giù per i gradini.

Sanremo, la sala stampa canta l'Inno d'Italia suonato dalla banda dei Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Il tuo browser non supporta il tag iframe

L’Arma dei Carabinieri suona l’Inno d’Italia sul palco del Festival di Sanremo e la sala stampa dell’Ariston si alza a cantarlo. Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Amadeus le consegna un enorme mazzo di chiavi. «Queste aprono tutti i camerini, domani questa è casa tua». La puntata di Domenica in che, come da tradizione, chiude la settimana del festival, andrà in onda direttamente dal palco dell’Ariston. Amadeus e Mara Venier annunciano insieme la performance del terzo cantante in gara, Enrico Nigiotti con Baciami adesso.

In copertina la Banda dell’Arma dei Carabinieri diretta dal Maestro Massimo Martinelli apre l’ultima serata di Sanremo 2020, 8 febbraio 2020. ANSA/Ettore Ferrari

Fiorello e Amadeus, il duetto

È dopo il primo stacco pubblicitario che entra in scena Fiorello. Battute, gag sul festival dai tanti colpi di scena – «Ieri sera là dietro era peggio di Delirio a Las Vegas, c’era Rita Pavone che giocava a burraco con Dua Lipa, Piero Pelù che struccava Achille Lauro…».

Lo showman si complimenta con il successo di Amadeus e lo chiama sul palco: e il conduttore entra in scena scendendo le scale dell’Ariston con la parrucca bionda di Maria De Filippi. «Perdonaci, Maria, dice Fiorello di fronte all’imitazione che Amadeus fa della presentatrice.

A complimentarsi con Amadeus, su Twitter, anche Jovanotti, in viaggio in bicicletta da Buenos Aires a Santiago del Cile.

«I vertici Rai ci hanno proposto di fare il Sanremo Bis: la risposta la daremo alla fine di questa puntata. La settimana prossima», dice Fiorello ironizzando sulla durata delle serate del festival. E ancora, avvicinandosi al figlio di Amadeus, José, seduto in prima fila: «Quando è iniziato il festival aveva otto anni, oggi ne ha undici».

«Non si può fare così, un festival che dura 600 ore», dice ai vertici Rai seduti tra il pubblico. «È sparito tutto, Sanremo ha fagocitato tutto. Zingaretti, Salvini, dove siete? Dove state Sardine, Cinque Stelle? Ho visto Floris che parlava di pensioni con Elettra Lamborghini».

Poi è il momento del duetto: a cantare Un mondo d’amore di Gianni Morandi – sono Gli Amarello: Amadeus più Fiorello. I due ricordano insieme a Sabrina Salerno gli inizi della loro carriera nello spettacolo insieme a Radio Deejay. «Ci chiamavano i ragazzi di via Massena, e se siamo arrivati fino a qui – dice il conduttore – lo dobbiamo a Claudio Cecchetto». «Ciao Claudio»,

gli fa eco Fiorello.

Nel frattempo sul palco si alternano gli altri artisti in gara: l’eergica Irene Grandi, Alberto Urso, il primo in classifica (provvisoria) Diodato, Marco Masini e Levante. Piero Pelù entra in scena con la giacca aperta sul torso nudo da cui si intravedeva la scritta «Tu 6 molto di +». Correndo tra il pubblico ha poi agguantato al volo la borsa di una signora del pubblico e l’ha portata sul palco. Tocca ad Amadeus restituire il maltolto.

Il monologo di Tiziano Ferro

Il cantante arriva sul palco poco dopo le 22.30. «La felicità non è un privilegio, è un diritto», dice Tiziano Ferro nel suo monologo, prima di cominciare a cantare.

«A 40 anni penso proprio non ci sia bisogno di raccontare da che parte sto. La mia storia si scrive da sé», dice raccontandosi a due settimane dal suo 40esimo compleanno.

In copertina Amadeus e Fiorello durante l’ultima serata di Sanremo 2020, 8 febbraio 2020. ANSA/Ettore Ferrari

Speciale Sanremo 2020

Il regolamento

I pronostici

Achille Lauro – Me ne frego Alberto Urso – Il sole a est Anastasio – Rosso di rabbia – Bugo e Morgan * – Sincero Diodato – Fai rumore Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare) Elodie – Andromeda Enrico Nigiotti – Baciami adesso Francesco Gabbani – Viceversa Giordana Angi – Come mia madre Irene Grandi – Finalmente io Junior Cally – No grazie Le Vibrazioni – Dov’è Levante – Tiki Bom Bom Marco Masini – Il confronto Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso Piero Pelù – Gigante Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr Rancore – Eden Raphael Gualazzi – Carioca Riki – Lo sappiamo entrambi Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) Tosca – Ho amato tutto

* squalificati per defezione

Classifica

Pagelle

Ascolti

Il caso Bugo

In evidenza

Da non perdere

5 serate per 5 ricordi