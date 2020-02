Cinque serate per cinque ricordi: Massimo Troisi e quel Sanremo censurato

Era il 1981 e tra i super ospiti dell’edizione numero trentuno del Festival di Sanremo c’era anche il nome di Massimo Troisi. L’attore sarebbe salito sul palco per – fra le altre cose – promuovere il suo nuovo gioiellino cinematografico Ricomincio da tre, insieme ai colleghi Lello Arena ed Enzo Decaro con cui già in passato aveva condiviso l’esperienza de La Smorfia.

L’attore si sarebbe esibito in eurovisione in un monologo che avrebbe toccato temi religiosi come l’Annunciazione, poi la politica, con battute e sfottò sul presidente della Repubblica Pertini in visita ai terremotati dell’Irpinia. Gli organizzatori leggono quel testo e ritengono che quella partecipazione potrebbe essere una bomba a orologeria.

Lo stile di Troisi è diretto, senza particolari sfumature e neanche troppi giri di parole. Quello spettacolo non può andare in scena, deve auto censurarsi, tagliare le parti “scottanti”. Insomma, o si fa come dice la direzione artistica di Sanremo oppure l’ospitata salta. E infatti saltò: all’ultimo, l’artista partenopeo aveva deciso di non calcare quel palcoscenico.

La verità è che il forfait era già annunciato: poche ore prima, infatti, aveva rilasciato un’intervista durante un collegamento dalla città dei fiori, con il giornalista Gianni Vasino.

Tra un sorriso bonario e una stilettata, aveva fatto presagire il finale, col suo inconfondibile stile: «Piena libertà? Eh sì, mi hanno detto fai tutto meno parlare di religione, politica, terrorismo, terremoto, perché il paese sta in una situazione così. Allora sto decidendo tra una poesia di Giovanni Pascoli e una di Carducci».

