Arrivato secondo ad Amici di Maria De Filippi nel 2017, Riccardo Marcuzzo, nella suo esordio a Sanremo 2020 nella categoria Big, si trova a un bivio. Il Festival potrebbe essere la sua possibilità di liberarsi dell’etichetta di teen idol e dargli la possibilità di affermarsi come un cantante più maturo e adulto.

Il grande numero di fan potrebbe farlo volare al televoto, ma bisognerà tener conto del giudizio delle altre giurie sulla sua Lo sappiamo entrambi. Il brano si presenta come la classica ballatona sanremese sulla scia del tramonto di un amore, che sembra procede solo per inerzia e abitudine.

Ma a complicare sino all’ultimo la presenza di Riki a Sanremo c’è stata la diffusione di una porzione dell’audio della cover che il cantante dovrebbe eseguire durante la serata dei duetti.

Ed è così che a causa della pubblicazione di 20 secondi secondi di interpretazione di L’edera, brano interpretato da Nilla Pizzi e Tonina Torrielli nel 1958, secondo il regolamento vigente, Riki ha rischiato sino all’ultimo la squalifica, secondo il regolamento vigente. Ma alla fine, data la rimozione immediata dell’estratto da parte del cantante, la produzione del Festival ha deciso di non squalificare il cantante.

Le luci si spengono

Mentre il tempo sbiadisce nascosto in disparte

E ascolta fissandoci

Tra storie che scorrono

Le osserviamo cambiare e troviamo cambiati solo noi

Restiamo distanti restandoci accanto

Non lo noti anche tu?

Nei nostri sguardi che si sfiorano per strada e per sbaglio

A mezz’aria e senza alzarsi di più

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che ho di te

Ti scrivo e dopo cancello

Non ti scrivo che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Se ci diciamo di sì ma fingiamo

E lo sappiamo entrambi

Parole che inciampano

Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso

E poi sul telefono

Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato

Ti diverti e ti annoi

Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato

Non rispondi se ti chiedo di noi

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che ho di te

Ti scrivo e dopo cancello

Non ti scrivo che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Ci riproviamo ma la voce singhiozza

Urlami in faccia rinfaccia e vai

Silenzio in mezzo e dopo un po’

Il frastuono e poi il silenzio ancora

Però qualcosa non torna

Tralasciando i ricordi che hai di me

Mi scrivi e dopo cancelli

Non mi scrivi che tanto è inutile

Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu

Ti addormenti guardando la tivù

Chissenefrega di noi se non so

Quello che vuoi se non parli

Se ci diciamo di sì ma fingiamo

E lo sappiamo entrambi